Mugello L’Ordine Ingegneri | serve un treno Borgo-San Piero-Firenze ogni ora

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 21 novembre 2022) Valorizzare un’area cruciale della Toscana come il, dare opportunità ai giovani puntando anche sull’implementazione di nuove infrastrutture e servizi per rendere ancor più accessibili i collegamenti con, l’altoe la Romagna oltreché con Bologna. Di tutto questo si è parlato nel corso del convegno ‘, un futuro per i giovani, aree interne, valorizzazione e sviluppo’, che si è svolto nei giorni scorsi nell’Auditorium dell’istituto Giotto Ulivi in via Pietro Caiani aSan Lorenzo. Tra i promotori del convegno c’èdeglidi. Hanno partecipato tra gli altri i deputati Federico Gianassi ed Erica Mazzetti oltre a numerosi sindaci del territorio. “Ilha potenzialità notevoli, ...