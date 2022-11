Luigi Di Maio | il reddito grillino e quelli pagati per non lavorare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) È difficile negare che ildi cittadinanza sia stato introdotto per affermare un criterio sociale abbastanza diverso rispetto ageneralmente spacciati. Pressappoco, nella rappresentazione comune si trattava di aiutare i derelitti o, secondo la dicitura adoperata dal ministro dei Gilet Gialli,Di, quel rimedio doveva servire ad abolire la povertà. Ma è vero semmai che quella provvigione era devoluta sulla base di un presupposto anche più detestabile a paragone di quelle retoriche poveriste, e cioè per dare dignità legislativa (e stipendio) al diritto di non. L'idea che qualcuno abbia diritto al sussidio perché ha acquisito il diritto di non far niente non è affatto estranea alla sensibilità di molti, e non a caso si rischia la sollevazione se si ipotizza che il ...