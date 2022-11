ilBianconero

... dopo poco più di mezz'ora ha aperto l'avventura dell'Inghilterra con un colpo di testal'... ERA FATTA CON LA- E pensare che fino a qualche tempo fa lo voleva anche la. Anzi, stava ...... i ragazzi del Mancio hanno vinto 1 - 3; nella seconda in gita premiol' Austria invece le ... Allac'è tal Rabiot , 27 anni, centrocampista, che se la tira sul rinnovo, dove ( se non abbiam ... Juve contro Juve: è più forte l'11 ai Mondiali o quello che resta a Torino "Mancini sta sperimentando tanto con i giovani nel 3-4-3 ma qualcosa non sta funzionando" le parole dell'ex bianconero, oggi sulla panchina dell'Albania.Mercoledì 2 novembre, Eleven Sports lanciava gli ‘ELEVENDAYS’ per dare a tutti i tifosi l’accesso all’universo ...