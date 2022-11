TGLA7

- 'Io non penso che i governi possano fare molto di più. Quella dell'è una rivolzione che se va in porto, è simile alla rivoluzione francese. E' la ribellione umana di chi dice alla teocrrazia dittatoriale basta, sei andato oltre. non ho neanche paura di sfidarti ...- 'Io non penso che i governi possano fare molto di più. Quella dell'è una rivolzione che se va in porto, è simile alla rivoluzione francese. E' la ribellione umana di chi dice alla teocrrazia dittatoriale basta, sei andato oltre. non ho neanche paura di sfidarti ... Iran, Macioce: 'E' una rivolta simile alla rivoluzione francese. Di lacrime e sangue. I governi non possono fare di più. Mi aspetto qualcosa dagli individui'