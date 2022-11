Ergastolo in appello agli assassini di Desiree

(Di lunedì 21 novembre 2022) - Confermate le condanne a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati per la morte della 16enne originaria di Cisterna di Latina, il 19 ottobre del 2018. 'Speravo in queste condanne,...

- Confermate le condanne a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati per la morte della 16enne originaria di Cisterna di Latina, il 19 ottobre del 2018. 'Speravo in queste condanne,...Lo ha fatto ieri durante il processo ''Ndrangheta stragista' che vede imputati, davanti alla Corte d'Assise d', il boss Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone già condannati all'...La Corte d’Assise d’Appello ha confermato l’ergastolo per Mamadou Gara e Yousef Salia, 27 anni di carcere per Alinno Chima e 24 anni per Brian Minthe. L’accusa, nei loro confronti è, a vario titolo, ...Confermate le condanne a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati per la morte della 16enne originaria di Cisterna di Latina, il 19 ottobre del 2018. "Speravo in queste condanne, ...