Desirée Mariottini | confermate in appello 4 condanne con due ergastoli La madre | “Restino dietro le sbarre”

(Di lunedì 21 novembre 2022) I giudici della corte di Assise didi Roma hanno confermato ledi primo grado a dueper Mamadou Gara e Yousef Salia e a 27 e 24 anni e mezzo per Brian Minthe e Alinno Chima per la morte di, la 16enne originaria di Cisterna di Latina, morta il 19 ottobre del 2018 a causa di un mix di droghe. La ragazzina, vittima anche di abusi, fu trovata senza vita in un immobile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. “Speravo nella conferma delle. Sono quattro mostri e devono starele. Questa sentenza mi dà un solo po’ di pace dopo tanto dolore, ma il dolore ci sarà sempre e nessuno mi ridarà mai mia figlia“, ha dichiarato dopo la sentenza Barbara, ladi ...

I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato le condanne ai quattro imputati per l'omicidio di, la 16enne morta, il 19 ottobre del 2018, in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. Si tratta di Mamadou Gara, Yousef Salia, Brian Minthe e Alinno Chima. In ...Sentenza d'appello per l'omicidio di, la ragazza di 16 anni trovata senza vita in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma, il 19 ottobre del 2018. I giudici hanno ribadito l penale responsabilità per ...