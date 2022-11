Corriere della Sera

... con Joss Ackland, Mel Gibson, Danny Glover, Patsy Kensit, Steve Kahan, Darlene Love,O'... con Clive Owen, Carice van Houten, Ella Purnell, Kerry Fox, Mark Wingett,Brühl, Adam Leese, ...Boseman si è espresso a favore di un recasting, con l'assegnazione del ruolo a un nuovo ...Kaluuya sarebbe dovuto tornare a interpretare W'Kabi in Black Panther 2 ma si è visto costretto ... Daniel e Derrick, i due baristi uccisi a Denver: «Amavano il club Q» The victims of the shooting at the LGBTQ-friendly Club Q in Colorado Springs include two bartenders, the mother of an 11-year-old girl and two other clubgoers who were enjoying a carefree night before ...Q Club regulars could tell before they even entered the bar if Derrick Rump was working that night. Most evenings, the 38-year-old blasted Britney Spears songs so loud you could hear them from the ...