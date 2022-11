Covid al GF Vip | Daniele Dal Moro con le flebo | positivo al virus?

(Di lunedì 21 novembre 2022)al GF Vip. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non è certamente nata sotto una buona stella. Dopo la positività aldi Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, si è aggiunta pure Wilma Goich ed anche Alberto De Pisis.al GF Vip:Dal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello. ... Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi dopo aver contratto l'infezione da coronavirus, ilha ...... dunque, Alfonso Signorini presenterà il Grande Fratellodi stasera arrivando in perfetto ... fra gli argomenti 'caldi' di cui si potrà parlare c'è per esempio la positività aldi Wilma Goich ...Vista l’esigenza dettata dai casi Covid il GFvip sta pensando di anticipare gli ingressi dei nuovi concorrenti prima di Natale. I nomi nuovi in pole position pronti a varcare la porta rossa sono ...Antonino Spinalbese è finito nella bufera al GF Vip per una frase pronunciata sul conto di Oriana Marzoli. Dopo la notte di passione trascorsa al GF Vip Antonino Spinalbese sta vivendo una situazione ...