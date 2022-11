Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 22 novembre 2022 | in arrivo pioggia e vento | raffiche fino a 100 km h

per la Sardegna In Sardegna scatta alle 15 di oggi l'diffusa dalla protezione civile regionale per piogge e temporali, attesi fino alle 12 di domani, martedì 22 novembre. Le ...Per la Protezione Civile Regionale nel pomeriggio saranno ancora possibili precipitazioni nevose nelle zone interne e per questo lo stato diper neve è stato prolungato. In particolare ...Da questa sera, dunque, il vortice proveniente dalla Francia si lancerà a capofitto nel Mediterraneo, raggiungendo in breve tempo il Mar Ligure. Durante questo periodo, ecco che le piogge torrenziali ...Cagliari. Dalle ore 15 di lunedì 21 e sino alle ore 12 di martedì 22 novembre 2022 la Sardegna sarà interessata da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o… Leggi ...