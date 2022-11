Superbike | Alvaro Bautista vince gara-2 a Phillip Island Perché la gara è stata interrotta in anticipo

(Di domenica 20 novembre 2022) Una chiusura in bellezza.ha vinto-2 del GP d’Australia, ultimo round del Mondiale 2022 di, e ha così archiviato la sua stagione come meglio non poteva. Lo spagnolo e la Ducati, vincitori del titolo piloti e costruttori, si sono imposti sui saliscendi diin un contesto non facile da decifrare per il meteo molto “capriccioso”. Nella Superpole Raceaveva azzardato la scelta delle slick in condizioni di umido e in questa seconda manche ha saputo interpretare alla perfezione i vari momenti, forzando il ritmo quando era il caso di farlo e tenendo botta al tentativo di rientro della Kawasaki di Jonathan Rea. Il nord-irlandese ha chiuso a 0.209, mentre l’altra ZX-10RR di Alex Lowes ha terminato a ...

Per Bautista, dunque, si tratta della 16ma vittoria in stagione in 36 gare disputate , nonché il 31° podio . Un 2022 che rimarrà nel cuore e nel cervello die della Casa di Borgo Panigale.