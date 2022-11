Roberto Mancini | “Il 3-4-3 non è andato benissimo Bravi nel secondo tempo | è mancato il gol”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) L’Italia è stata sconfitta dall’Austria per 2-0 nell’amichevole internazionale giocata allo Stadio Prater di Vienna. I Campioni d’Europa hanno perso l’ultima partita dell’anno, giocata nella stessa giornata in cui sono incominciati i Mondiali a cui la nostra Nazionale non è riuscita a qualificarsi A decidere il confronto sono state le reti di Alaba e Schlager nel primo, dove gli uomini del CTnon sono riusciti a tenere testa ai comunque solidi padroni di casa. Nella ripresa gli azzurri hanno provato a creare qualche difficoltà, ma non sono riusciti a trovare la via della rete. Il CTha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “Nel primoabbiamo avuto delle palle gol ma le abbiamo sbagliate. Noi abbiamo fatto degli errori tecnici, ...