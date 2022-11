Qatar | Sanchez | «Dobbiamo essere più concreti quando abbiamo il pallone»

(Di domenica 20 novembre 2022) Il Ct del, Felix, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta all’esordio contro l’Ecuador ai Mondiali Il Ct del, Felix, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta all’esordio contro l’Ecuador ai Mondiali. Le sue dichiarazioni: «L’Ecuador ha messo in campo le proprie armi e noi non è che non volessimo attaccare ma loro con le loro idee ci hanno costretto a giocare così.difenderci meglio edpiùil possesso del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il ct del, Felix, ha parlato dopo la sconfitta contro l'Ecuador nella gara inaugurale del Mondiale : 'Abbiamo combattuto in un certo modo, ma il nostro avversario aveva le sue idee. Non è che ...Gara senza molta storia, anche se ilha avuto un paio di ghiotte occasioni per segnare. E' la ... Adesso per la selezione guidata daBas la strada è fortemente in salita, le altre ...I mondiali di calcio decollano. E lo fanno con il primo squillo di tromba dell'Ecuador che fa subito lo sgambetto ai padroni di casa del Qatar imponendosi per 0-2. di Cristiano Comelli. Protagonista ...E via, i mondiali sono cominciati. La prima partita, vinta dall’Ecuador 2-0 , ha già detto qualche cosa. Che il Qatar è poca cosa e magari ...