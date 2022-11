Papaleo | «Il professore di Fisica mi interrogava perché con le mie cazzate si alleggeriva la noia»

(Di domenica 20 novembre 2022) Su La Stampa un’intervista a Rocco. L’attore ha appena inaugurato la prima scuola di recitazione della Basilicata, sua terra d’origine. Ne parla. «È ciò di cui questa regione aveva bisogno. All’epoca me ne andai viadi occasioni non ce n’erano, ora spero che questa scuola regali ai ragazzi la possibilità di fermarsi qui più a lungo».racconta che Veronesi lo scoprì mentre cantava. «Ero a una festa su una terrazza e stavo suonando la mia canzoncina Torna a casa foca quando Giovanni Veronesi minotò. Mi combinò un appuntamento con lui al residence Prati, dove Leonardo Pieraccioni abitava. Appena entro, mi allunga una sceneggiatura e mi dice: “Vai a casa a leggerla e dammi una risposta”. Io replico: “Non è che ho tutti questi copioni che mi aspettano. Questo ho e questo faccio”. Era I laureati. Non gli sarò mai ...

Spoleto Online

D'Atanasio dice Katiaci ha regalato una bellissima esperienza. Quando si entra in contatto con un'opera d'arte e si legge tra le viscere, tutto cambia. Grazieper averci dato un ...... e Giovanni Ballarini ,emerito dell'Università degli Studi di Parma che ha sviluppato ...Daniela Bigliardi e dalla past president del Lions Club Guastalla "Ferrante Gonzaga" Beatrice... D'Atanasio fa il pieno di applausi a Milano Il circolo raccoglie molti iscritti non solo di Milano ma anche della periferia. "La conferenza dal Prof. D’Atanasio dice Katia Papaleo ci ha regalato una bellissima esperienza. Quando si entra in ...Uno studio dell’Istituto italiano di tecnologia e dell’Università statale di Milano ha dimostrato per la prima volta come le connessioni tra amigdala e corteccia prefrontale del cervello influiscano s ...