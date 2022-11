La crisi energetica spegne anche i mercatini di Natale Orari ridotti in tutta Europa e stop a piste di pattinaggio

Leggi su open.online

(Di domenica 20 novembre 2022) Casette di legno, luminarie, delizie del luogo e gadget natalizi a non finire. Il tour deidia cui gran parte dell’ci ha abituato dovrà fare i conti con la. Dalla Francia alla Germania ai Paesi Bassi, gli stand delle feste stanno già subendo un ridimensionamento die disponibilità. A Parigi già in questa settimana la strada piena di dolci, prodotti artigianali e addobbi degli Champs-Élysées dovràrsi prima del solito. Stesso destino per il grande albero didi Mulhouse, nella Francia orientale: l’amministrazione locale ha citato la direttiva del governo francese «per ridurre il consumo di energia al fine di evitare interruzioni questo inverno». Luci e palline luminose sono state ridotte in ...