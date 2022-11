F1 GP Abu Dhabi 2022 | Hamilton | “Non è stata una stagione facile | mi sono dovuto rialzare”

(Di domenica 20 novembre 2022) “La cosa più difficile che abbiamo affrontato nel corso di questi mesi? Penso il doverciogni volta ad ogni difficoltà. Non è stato davveroreagire dopo ogni problema”. Lewisnon è certo soddisfatto delladi F1 che si chiude con un amaro ritiro ad Abue senza alcuna vittoria per il sette volte campione del mondo della Mercedes: “E’ complicato ogni volta farsi forza e rialzarsi. Tutte queste difficoltà, tuttavia, hanno fatto vedere la nostra forza.grato per questo”. SportFace.

Il Sole 24 ORE

Un ultimo GP ad alto tasso di adrenalina quello di Carlos Sainz . Lo spagnolo della Ferrari ha chiuso questo Mondiale di Formula 1 2022 con un quarto postoalle spalle di Perez e davanti a Russell con un'inizio di gara davvero scoppiettante. Al via infatti la Ferrari si è trovata a fare a sportellate proprio con Hamilton , ricreando un deja vù ...Scintille e verdetti finali addi una F1 2022 appassionante fino all'ultimo appuntamento vinto ancora una volta da Verstappen e Red ... Abu Dhabi Art focus sull’arte della regione con nuove sezioni curate Fonte: unknown – Ricciardo e Red Bull sempre più vicini per il 2023: le parole dell’australiano ad Abu Dhabi. Sventola la bandiera a scacchi sul traguardo del GP di Abu Dhabi e del campionato del ...Temperature: aria 26°, asfalto 30°Partenza. Al via dalla seconda fila Charles resta terzo, mentre Lewis Hamilton supera Carlos. Alla staccata in fondo al lungo rettilineo lo spagnolo supera l’inglese ...