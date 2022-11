Crespo | “I bambini argentini sognano di conquistare Napoli e l’Italia”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 20 novembre 2022) Hernanex attaccante di Parma, Inter e Lazio ha parlato ha rilasciato una intervista a Gazzetta dello Sport. Durante l’intervistaha detto: “Per un bambino argentino che ama il calcio esiste, da sempre, un solo traguardo: arrivare in Italia, sfondare in Italia, diventare un idolo dei tifosi italiani. Non importa se la Liga spagnola o la Premier inglese possono essere considerati come campionati più glamour: noi vogliamoSan Siro, l’Olimpico, la gente di Torino, di Firenze, di Genova o di“. Poi ha aggiunto: “, per noi, è il porto d’arrivo, proprio com’è stata Buenos Aires per gli emigrati del vostro/nostro Paese. Ovviamente, adesso che il Mondiale sta per iniziare, non so se la Seleccion vincerà il torneo, ma se ci riuscirà credo che una parte del merito vada ...