Caparezza si è sposato con la sua compagna nel castello di Barletta

Leggi Anche: 'Ho l'acufene. Faccio gli ultimi venti concerti e mi fermo con il tour' Sono pochissime le immagini trapelate della coppia e anche sul profilo social dell'artista, da sempre ...È arrivato anche per lui il momento di dire 'sì'.all'anagrafe Michele Salvemini, haAlbina, la sua storica fidanzata originaria di Barletta. Ed è stato proprio il castello di Barletta ad accogliere la loro unione: i due si sono ...Sorrisi, gioia, spontaneità. In una parola: l'amore. Queste sono state le sensazioni dopo la cerimonia civile che ha sancito il matrimonio tra Caparezza e la sua storica compagna Albina.Il… Leggi ...Fiori d’arancio per Caparezza. Il rapper di Molfetta, dopo un fidanzamento lungo e a lungo tenuto nascosto, almeno ai media, è convolato a giuste nozze con la sua storica fidanzata, Albina, donna orig ...