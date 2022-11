Raspadori | così il Napoli ha beffato la Juve | De Laurentiis protagonista

Leggi su napolipiu

(Di sabato 19 novembre 2022) Giacomoè stato acquistato daldurante il calciomercato estivo, ma piace anche allantus. Gazzetta dello Sport racconta un retroscena sull’acquisto di, giocatore che ilha seguito fin dalle prima fasi di mercato, ma che ha chiuso solo dopo un lungo corteggiamento. Il Sassuolo ha fatto una enorme resistenza per, convinto che anche lantus si inserisse nella trattativa. A fare la differenza è stata la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra, ma ilsi è mosso in maniera abile, sborsando ovviamente anche molti soldi per, assicurandosi però un talento che è un punto fermo della Nazionale di Mancini.lo voleva la, ...