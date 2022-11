Napoli | 6 giovani prendono a pugni in faccia un fioraio per rubare un albero di Natale

(Di sabato 19 novembre 2022) Tentano diun piccolodie aggrediscono il titolare di un negozio di fiori, la moglie e un amico di famiglia. È successo ain via Morghen, nel quartiere Vomero, nella bellissima zona di San Martino. I carabinieri hanno bloccato 6, il più grande di 22 anni e gli altri un 16enne, due 15enni e due 14enni. Sono tutti studenti e incensurati. La violenza per il furto dell’diSecondo quanto ricostruito, il gruppo di ragazzi ha minacciato il proprietario del negozio di fiori, 64enne, con l’intenzione diundiin esposizione. La situazione è degenerata in una vera e propria aggressione ai danni dell’uomo, della moglie 62enne e di un amico di famiglia, ...

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ilmette gli occhi su duetalenti dell'Udinese: Lazar Samardzic e Simone Pafundi . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il club del presidente De Laurentiis vorrebbe ottenere dai ......guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci A, ... Nel corso del suo intervento il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha esortato iAllievi: '... Napoli, prima i rinnovi e poi il mercato 'sempre aperto' sui giovani talenti I lavori per il restyling di piazza Mercato sono stati duri, faticosi e non privi di polemiche. Si sono trascinati per mesi, sforando abbondantemente i termini iniziali fissati per la fine ...E’ andato al lucano Alessandro Martemucci il “Premio Giovane Manager 2022” istituito da Federmanager. Martemucci è risultato tra i migliori 10 manager del Centro-Sud Italia. La premiazione è avvenuta ...