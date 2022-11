Morta la madre di Selvaggia Lucarelli | cause del decesso e l' ultimo addio

(Di sabato 19 novembre 2022) Nella mattinata di sabato 19 novembre 2022 èladi. A darne notizia è stata la giudice di Ballando con le Stelle in persona sui suoi profili social. La donna si chiamava Nadia Agen e con il marito abitavano nelle vicinanze di Civitavecchia, la città in cui è nata. Tempo fa, in un articolo su Il Fatto Quotidiano, con ironia e tanto affetto parlava così della sua famiglia: "I miei genitori sono persone meravigliose ma abbastanza naïf. Vivono lontano dal centro di qualsiasi cosa in una borgata con pochi abitanti che sembra Westworld dopo un'apocalisse nucleare. La borgata con case di tufo è una zona di campagna tra Civitavecchia e Tarquinia segnalata da alcune mappe tedesche della Seconda guerra mondiale, forse, ma non sulla Lonely Planet, ecco. I miei genitori ...

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli, la mamma in ospedale: 'Covid e Alzheimer, non parla e non mi danno notizie' Il triste annuncio 'Questa mattina presto mia, Nadia, è- ha scritto ...E'la mamma di Selvaggia Lucarelli. A darne notizia è stata la stessa giornalista e giudice di Ballando con le stelle su Instagram. "Questa mattina presto mia, Nadia, è- ha scritto Lucarelli sul social - . Èdi Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro ...Selvaggia Lucarelli piange la morte della madre. A darne notizia la giornalista attraverso i suoi canali social. «Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta - si legge sul ...Selvaggia Lucarelli in lutto: questa mattina è morta la madre Nadia, era positiva al Covid Lutto gravissimo per la giurata di Ballando con le stelle: è ...