ATP Finals 2022 | Novak Djokovic | “Non ero al meglio | ma ho giocato bene i punti importanti”

(Di sabato 19 novembre 2022) Pronostici rispettati:è il primo finalista delle ATP. Il campione serbo si è imposto nel penultimo atto del Master di Torino con il punteggio di 7-6 (5) 7-6 (6) nei confronti dell’americano Taylor Fritz. Un match equilibrato quello visto al Pala Alpitour nel quale il californiano ha sfoderato una buona prestazione, ma con le spalle al muro Nole ha trovato il modo per prevalere, nonostante non fosse al top della condizione dopo la logorante partita di ieri contro il russo Daniil Medvedev. “Grazie per il supporto, si sentiva in campo specialmente negli ultimidel secondo set. Cerco sempre di giocare ad alto livello, ma non mi trovavoda fondo campo e in risposta. Fritz ha uno dei migliori servizi, non è facile. Nei momenti giusti, però, sono ...

Novak Djokovic è il primo finalista delle, alle battute finale sul veloce indoor di Torino. In semifinale il campione serbo ha piegato per 7 - 6(5) 7 - 6(6) lo statunitense Taylor Fritz e per il trofeo sfiderà il vincente della ...TORINO - Per l'ottava volta in carriera Djokovic raggiunge la finale delledi Torino. Il campione serbo ha battuto un encomiabile Fritz in due set 7 - 6(5) 7 - 6(6), giocando alla grande nei momenti decisivi della partita. Il serbo non si è espresso al meglio per ...Il serbo sfiderà per il trofeo il vincente del match tra Ruus e Rublev TORINO (ITALPRESS) - Novak Djokovic è il primo finalista delle Atp ...Nel penultimo atto delle ATP Finals, Djokovic ha superato Fritz (9) con i parziali di 7-6 (7/5) 7-6 (8/6), regalandosi così l'opportunità di andare alla caccia del sesto titolo dell'ultimo torneo dell ...