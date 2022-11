ATP Finals 2022 | Djokovic ricerca la finale e sfida Fritz Ruud e Rublev vogliono sfruttare l’occasione

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Le ATPsono arrivate al loro penultimo atto. È tempo di semifinali in quel di Torino, con le sfide. Il serbo ed il norvegese partono con i favori del pronostico, ma, come spesso accada, l’ultimo torneo dell’anno regala sempre grandi sorprese e potrebbero esserci anche in questa giornata dell’ulteriori colpi di scena. Novakè il veterano del gruppo, con cinque affermazioni alle ATP, ma il serbo non raggiunge l’ultimo atto del Masters dal 2018, quando perse da Alexander Zverev. L’ultima vittoria risale addirittura al 2015, che andava a completare uno strepitoso poker, battendo Roger Federer.si presenta in semida imbattuto, anche se ha dovuto ...