Superbike oggi | GP Australia 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming TV8 e

(Di venerdì 18 novembre 2022), venerdì 18 novembre, prima giornata didell’ultimo weekend del Mondialedi. Sulla celebre pista di Phillip Island () calerà il sipario su una stagione che ha già premiato la Ducati. La Rossa è tornata al titolo mondiale, a distanza di 11 anni dall’ultima volta. E’ stato lo spagnolo Alvaro Bautista a chiudere i giochi nell’ultimo round in Indonesia. Grazie ai piazzamenti maturati in gara-1, Superpole Race e gara-2, l’iberico ha fatto calare il sipario, nonostante gli sforzi del turco Toprak Razgatl?o?lu di tenere in vista questo campionato. Ecco che in quest’ultima uscita delci si giocherà l’onore e sarà la voglia di gareggiare per il successo di tappa ad animare la scena. Vedremo se la Rossa concluderà con un’altra ...

Qualche rimpianto per non averci potuto provare,, lascia il posto a una soddisfazione enorme , ... costruttori e squadre), ha fatto lo stesso ine, proprio grazie a Michele, ha vinto l'...Essere quici fa capire quanto questo successo non sia solo di Ducati ma di tutta l'Italia. ... ai trionfi in MotoGP, ha aggiunto lo scorso weekend anche il Titolo Mondiale PilotiSulla stessa pista dove tre anni fa aveva debuttato in Superbike, Alvaro Bautista si presenta questo fine settimana da campione del mondo. Insieme a Michael Ruben Rinaldi, punteranno a conquistare anc ...SBK: “La nuova Ducati V4 è un miglioramento dell’attuale, per consentire ai clienti di avere una moto il più possibile vicina a quelle che vediamo in pista. Rinaldi ha rischiato il posto quando ha pro ...