Serial killer prostitute a Roma | Marta Castano uccisa con un pugnale durante un rapporto sessuale | chi sono le vittime

Si fa strada l'ipotesi che si possa trattare di un. Gli omicidi sono avvenuti in pochissime ore uno dall'altro e a poca distanza, nella stessa zona. Gli investigatori stanno ...Tre donne uccise a coltellate, tre prostitute colpite forse dalla stessa mano in due appartamenti a poche centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro. È incuboa Roma, teatro oggi di un triplice omicidio avvenuto nelle primissime ore della mattina nel quartiere Prati, zona elegante della Capitale, a poca distanza dalla sede del tribunale di ...L'ha trovata distesa nel letto in una pozza di sangue e ha contattato la polizia, che adesso indaga sull'accaduto scandagliando il cellulare in cerca del contatto che potrebbe ricondurre al killer. Da ...Si chiamava Marta Castano, in arte Yessenia, la donna colombiana uccisa giovedì nel quartiere Prati a Roma. Aveva 65 anni e si prostituiva per mantenere sua figlia. Nel quartiere era conosciuta… Leggi ...