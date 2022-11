San Siro | comitati | “Report dibattito presentato a porte chiuse è una vergogna”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) A Milano tiene banco la situazione legata allo stadio di San, dato che oggi viene presentata la relazione finale delpubblico. in una conferenza stampa a. “Rimaniamo delusi per unche viene. Essere esclusi dopo avere partecipato a tutte le sezioni è tremendo. Perché non indirlo in pubblica piazza? Così il discorso delpubblico va a sciogliersi come neve”, protestano, ai microfoni di Italpress, iin presidio di fronte a Palazzo Marino. Presente anche il capogruppo dei Verdi in Comune Carlo Monguzzi, che ieri è stato il primo consigliere a contestare la conferenza stampa, e che al collo porta un cartello con scritto un laconico ...