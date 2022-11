Per salvare i salmoni | gli Stati Uniti tolgono le dighe

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – La U.S. Federal Energy Regulatory Commission ha dato l’approvazione per lo smantellamento di quattroa cavallo del confine tra California e Oregon, la più grande impresa di rimozione dinella storia degli. Questo per migliorare lo stato di salute del fiume Klamath, il percorso che iChinook e iCoho, in pericolo di estinzione, percorrono dall’Oceano Pacifico fino alle zone di riproduzione. Non solo leperò, anche i cambiamenti climatici e la siccità hanno stressato l’habitat dei, rendendo il fiume caldo e pieno di parassiti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Bo Live - Università di Padova

...end - to - end costa pochissimo in occasione del Black Friday Il servizio offerto da NordLocker è completo e offre i massimi standard di sicurezzagarantire un cloud sicuro in cuitutti i ...Solo con un'attività continua e determinata si potrà diffondere quella 'cultura del contrasto' che è il fondamentodare risposte davvero efficaci etante vite". Decennio del mare. Quale governance per salvare gli oceani | Il Bo Live UniPD (Adnkronos) – La U.S. Federal Energy Regulatory Commission ha dato l’approvazione per lo smantellamento di quattro dighe a cavallo del confine tra California e Oregon, la più grande impresa di ...Disclaimer - Il post dal titolo: «Lukoil, fumata nera al vertice a Roma per salvare il Petrolchimico è apparso 55 secondi fa sul quotidiano online blogsicilia.it».