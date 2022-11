Microsoft Teams introduce una nuova modalità di visualizzazione pensata per le persone che utilizzano la lingua dei segni

Everyeye Tech

Saranno proposte congiuntamente, inoltre, soluzioni per la cybersicurezza e per la telefonia tramite. Vodafone Business si rivolgerà alle aziende attraverso i propri consulenti ...365,) con i servizi Vodafone (dalla connettività ai servizi più innovativi come l'IoT), con l'obiettivo di aiutare le aziende a creare un nuovo spazio di lavoro in cui, in totale ... Riunioni troppo noiose Su Microsoft Teams arrivano i 'Games for Work' Saranno proposte congiuntamente, inoltre, soluzioni per la cybersicurezza e per la telefonia tramite Microsoft Teams. Vodafone Business si rivolgerà alle aziende attraverso i propri consulenti esperti ...Altrettanto rilevante, nell'ambito della collaborazione tra le due aziende, sarà lo sviluppo congiunto di offerte in ambito voce in Teams e Cybersecurity. In particolare, in questo campo, Vodafone ...