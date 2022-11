Il Papa | “Pace possibile in Ucraina | pronti a mediare fra Kiev e Mosca”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Alla vigilia della visita ad Asti, terra di origine della sua famiglia paterna,Francesco parla dellain. “È– afferma – però bisogna che tutti si impegnino per smilitarizzare i cuori.“ “Dobbiamo essere tutti pacifisti. Volere la, non solo una tregua che magari serva solo per riarmarsi” dice il pontefice in un’intervista alla Stampa. Francesco conferma la disponibilità del Vaticano a “fare tutto ilpere porre fine al conflitto in“. A questo proposito, sottolinea, la Segreteria di Stato del Vaticano “lavora e lavora bene. E sta valutando qualsiasi ipotesi e dando valore a ogni spiraglio che possa portare verso un cessate il fuoco vero, e dei negoziati veri.” Foto Ansa/Vatican Media Press ...

Agenzia ANSA

Francesco in un'intervista alla Stampa alla vigilia della sua visita ad Asti, afferma che lain Ucraina "è possibile . Però bisogna che tutti si impegnino per smilitarizzare i cuori. ...2022 - 11 - 18 07:46:12Francesco: "possibile, pronti a mediare" Lain Ucraina 'è possibile. Però bisogna che tutti si impegnino per smilitarizzare i cuori. Dobbiamo essere tutti ... Il Papa: la pace in Ucraina è possibile, pronti a mediare Dobbiamo essere tutti pacifisti. Volere la pace, non solo una tregua che magari serva solo per riarmarsi", Lo dice papa Francesco in un'intervista alla Stampa alla vigilia della sua visita ad Asti. Il ..."Sì, ho speranza. Non rassegniamoci, la pace è possibile. Però bisogna che tutti si impegnino per smilitarizzare i cuori, a cominciare dal proprio, e poi disinnescare, disarmare la violenza". Lo dice ...