Il mondo a un passo dalla guerra totale | il sacrificio dei due agricoltori polacchi forse non è stato inutile

(Di venerdì 18 novembre 2022) Singolare esperienza quella dei rappresentanti delle varie nazioni convenute al G20 a Bali. Mentre erano impegnati in altri discorsi di più largo raggio, si sono visti convocati dal Presidente Biden a stretto giro in un G7 di emergenza per valutare quanto era successo in Polonia, ai confini con l’Ucraina. Le reazioni a quanto era accaduto hanno avuto così la ventura di poter essere confrontate seduta stante. Seppure cariche dell’emotività che è facile immaginare, hanno attraversato la rete di quel gran filtro che è il dibattito. Si è evitato così che in quella notte (per l’Occidente) scoccasse davvero un’ora buia per ilintero. Per onore del vero, molto ha contribuito a contenere i bollenti spiriti dei convenuti, quindi a evitare che la situazione potesse precipitare, il fair play dei principali interessati alla vicenda, la stessa Polonia, diretta interessata e ...