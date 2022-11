Grande Fratello Vip | Edoardo Tavassi rivela | Ho visto la classifica prima di entrare | loro sono i concorrenti più forti

Luca Daffrè , ex fidanzato di Oriana Marzoli , parla dell'attuale concorrente delVip e svela alcuni retroscena raccontando di averla conosciuta su Instagram, tramite uno scambio social di messaggi privati. Luca Daffrè "sbugiarda" Oriana: "Ecco cosa avrà fatto prima ......fermato continua a sostenere di essere ildel ricercato, dandone le generalità. I successivi controlli fotodattiloscopici effettuati in Questura danno ragione agli agenti, che con...Nella casa del Grande Fratello Vip i nuovi ingressi stanno facendo discutere. Nel pomeriggio di giovedì 17 novembre, c'è stata una lite tra Edoardo Tavassi e Oriana, sono volate dure parole e i due ...Sul web le persone hanno creato diversi meme riguardanti due eventi vissuti da Edoardo Donnamaria dentro al Grande Fratello Vip 7. Negli scorsi giorni, per esempio, sappiamo che c’è stata una notte ...