(Di venerdì 18 novembre 2022) Sapeva cosa fare, Taylor. E ha dimostrato di sapere meglio come farlo. Dopo due ore e 44 minuti di partita, ha chiuso 76(4) 67(5) 62 su Felix Auger - Aliassime, il giocatore con più vittorie sul ...

in effetti aspetta tutta la sera la prima palla break poi sul 3 - 2, quandodista un quarto d'ora o poco meno, se ne procura quattro nello stesso game. Le prime tre sfumano, l'ultima ... Fritz, mezzanotte di fuoco: sarà semifinale con Djokovic E alla fine ho colto l'occasione quando l'ho avuta". Fritz in effetti aspetta tutta la sera la prima palla break poi sul 3-2, quando mezzanotte dista un quarto d'ora o poco meno, se ne procura quattro ...