F1 oggi | GP Abu Dhabi 2022 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022), venerdì 18 novembre, primo giorno didel GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1. Sul circuito di Yas Marina i team e i piloti cercheranno di trovare nel più breve tempo possibile l’assetto giusto per fare la differenza. Red Bull e Max Verstappen vorranno chiudere in bellezza quest’annata, anche per spegnere i fuochi della polemica dopo quanto accaduto in Brasile. Probabile che Max, se dovesse esserci l’occasione, darà una mano al compagno di squadra, Sergio Perez, nella lotta per il secondo posto della classifica generale con Charles Leclerc. Il ferrarista si augura di avere un fine-settimana “pulito”, diverso da quello di Interlagos. Gli errori di gestione delle qualifiche della Sprint Race sono costati al monegasco una perenne ricorsa alle prime posizioni. Non sarà ...