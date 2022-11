Doppia | multicanale | condivisa | ma la lettura dei libri resiste ancora I dati dell’Osservatorio sull’editoria

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 novembre 2022) Leggiamo, continuiamo a leggere, nonostante la tentazione degli schermi, dei video on line, dei social. Ma il modo di leggere è cambiato e lo è pure il “cosa” leggiamo. Lo spiega con chiarezza il primo Rapporto annuale Cosa leggeremo l’anno prossimo? a cura di Fondazione Feltrinelli in collaborazione con Gruppo Feltrinelli, che sarà presentato stasera a Milano (alle 18.30 nella sede di viale Pasubio). A raccontarlo a Open è la professoressa Paola Dubini, che insegna Economia aziendale delle gestioni culturali presso la Bocconi ed ha coordinato i lavorisul Futuro dell’Editoria della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. «Ci siamo posti alcune domande: come leggiamo oggi? Cosa leggono gli adolescenti? Come è cambiato il modo di leggere nelle scuole? Chi sono coloro che prendono ie idigitali in prestito? E ...