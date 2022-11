Civitanova – Siena | curiosità e precedenti

Leggi su seriea24

(Di venerdì 18 novembre 2022) In arrivo il terzo faccia a faccia della storia in Serie A Credem Banca tra la Cucine Lubee l’Emma Villas Aubay. Le due squadre si affronteranno domenica 20 novembre (ore 18) all’Eurosuole Forum per l’8° turno di andata della SuperLega. I biancorossi si sono aggiudicati per 3-1 entrambi i, andati in scena nella nona giornata di andata e di ritorno della stagione 2018/19, con un totale di 203 punti siglati dai cucinieri e 170 realizzati dagli avversari. Il set più tirato è stato quello di apertura della prima sfida, vinto tra le mura amiche dalla Lube 32-30 dopo un braccio di ferro da quasi 40 minuti. Nulla a che vedere con il match di ritorno in trasferta, caratterizzato da un primo set lampo vinto dacon 12 punti di scarto, ovvero per 25 a 13 in appena 21 minuti. Nel roster ...