Antonella Fiordelisi | Nikita ha più consensi di lei | la sua reazione

... il quale ha confidato di sentirsi fluido per poi invaghirsi perdutamente die non mollarla più, Alberto ha mostrato segni di cedimento non riuscendo a trovare il suo posto nella ...L'hair stylist ha parlato prima con con Luca Salatino, poi cone gli ha raccontato delle sensazioni positive che prova quando gioca e trascorre il suo tempo con Oriana. 'Mi sono ...Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno fatto sesso al GF Vip Ieri sera Antonino Spinalbese ha confessato ad Antonella Fiordelisi di essersi lasciato andare con Oriana Marzoli. Il gieffino ha ...Le prime a discutere sono state Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, momento in cui si è poi intromesso Edoardo Donnamaria e in un secondo momento Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. Antonella ...