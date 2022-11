Superbike | GP Australia 2022 | programma 18-20 novembre | orari | tv | streaming Attenzione al fuso

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ultimo appuntamento della stagione ormai alle porte per il Mondiale, che si appresta a chiudere i battenti al termine del Gran Premio d’indal 18 al 20sui saliscendi dell’iconica pista di Phillip Island. Ducati ha già festeggiato il titolo grazie allo spagnolo Alvaro Bautista con un round di anticipo, mentre è ancora aperta la sfida per il secondo posto in campionato. Il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, reduce dalla tripletta di Mandalika, ha 37 punti di vantaggio sul nord irlandese della Kawasaki Jonathan Rea. Il weekend dellaa Phillip Island verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in direttasu Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro su TV8 gara-1 e gara-2 in diretta, ...