Principe William | le pesanti accuse di un amico | “Pieno di sé e ipocrita”

Leggi su dilei

(Di giovedì 17 novembre 2022) La Famiglia Reale inglese non trova pace: se Re Carlo deve far fronte alle proteste crescenti nel paese contro la sua figura, i malumori delAndrea e il rapporto sul filo del rasoio con Harry e Meghan Markle, la vita non è semplice, si fa per dire, neanche per. Ildi Galles è stato etichettato comedi sé da undi famiglia che, senza svelare la propria identità, ha raccontato retroscena inediti sulla vita a Palazzo, dai quali il futuro Re non ne esce affatto bene. Non è certo la prima volta che si parla del caratteraccio di, alla base secondo molti dei contrasti con il fratello e dell’umore mutevole di Kate Middleton. Il volto nascosto diI giornali inglesi sono ricchi di indiscrezioni, ...