Pozzuoli | arrestato rapinatore seriale | 6 colpi in un mese

Vesuvio Live

In data odierna, la Compagnia Carabinieri diha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere " emessa dal G. I. P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale ......donna ora è ricoverata in ospedale in prognosi riservata mentre lui è stato bloccato ed... Massacra la moglie per gelosia e la manda in ospedale E' successo il mese scorso a. Ha ... Arrestato l'incubo dei benzinai. Fa 4 rapine in un solo mese e ne tenta altre 2 In data odierna, la Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cfd457fe-ffe2-7578-e773-ae242e9fad ...