(Di giovedì 17 novembre 2022), 17 nov. (Adnkronos) - Dopo il grande successo del 'Blu celeste tour', che lo ha portato sui palchi di tutta Italia, per un totale di 35 date interamente sold out con oltre 350.000 biglietti venduti,annuncia la lavorazione di un nuovo album e due prestigiosinel, prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners, per la prima volta negli: martedì 4alloo Olimpico die giovedì 20alloo San Siro di. Le prevendite saranno disponibili da venerdì 18 novembre alle ore 18.00 su https://www.vivoconcerti.com e https://www.friendsandpartners.it e da mercoledì 23 novembre alle ore 11.00 anche nei punti vendita autorizzati. Dopo aver ...

È ufficiale: il cantante di 'Blu celeste' si esibirà all'Olimpico e a San Siro nell'estate 2023. "Nel nuovo tour porterò il mio nuovo ... Musica: Blanco, 'in 2023 due appuntamenti speciali in stadi a luglio a Roma e Milano' Milano, 17 nov. (Adnkronos) – Dopo il grande successo del 'Blu celeste tour', che lo ha portato sui palchi di tutta Italia, per un totale di 35 date interamente sold out con oltre 350.000 biglietti ... Il vincitore di Sanremo Blanco suonerà per la prima volta negli stadi: il 4 luglio all'Olimpico di Roma e il 20 luglio a San Siro, a Milano. Blanco è reduce dal successo del Blu Celeste Tour: 35 date ...