‘Le ali della città’ | un fine settimana da non perdere

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le AliCittà è un festival musicale – di intrattenimento e sperimentale – nel non-centro di Roma, a Corviale. È un festival di nuove musiche. È un racconto a puntate, è un incontro tra solisti di varia estrazione jazz contemporanea ed etnica che collaboreranno a costruire oltre che le serate di un Festival originale anche il corpo e la sound track di un Film pasoliniano sulla Corviale del 2413 diretto da Luigi Cinque, che firma anche la direzione artistica di questo Festival che sarà dunque anche un set cinema vivente. Un Festival che – secondo i dettami del Bando Fus Roma Capitale nel quale esso è risultato vincitore – è dedicato alla periferia, ma che in realtà vuole anche mettere in discussione le categorie diffuse di centro e periferia. Perché esse non sono più le stesse. La nuova società liquida ne ha cambiato i connotati e l’anima. Oggi, mentre il ...

Corriere della Sera

Ciò che accade sul Bosforo un po' muovecose anche da noi, come il battito d'della farfalla, che altrove scatenerà una tempesta. Valentina Rita Scotti (La Turchia di Erdoan, Il Mulino), la ...... la totalità di Verratti e Tonali, oltre quella di Barella, e- trequartisti come Grifo e Zaniolo, in attesa del miglior Chiesa. È un sistema che permette di proteggere anche Bonucci o Acerbi, ... Ryanair modifica le ali ai suoi Boeing 737 (per risparmiare sul carburante)