Iota | come suona l’avanguardia pop di Lous and the Yakuza

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’11 novembre è uscito il secondo album della cantante congolese-belgaand the, dietro cui Marie-Pierra Kakoma:. Dopo aver debuttato nel 2020 con Gore, l’artista torna con un disco di inediti in cui riflette sulla sua percezione dell’età adulta.: un viaggio musicale ed emotivo L’affondo nelle radici e nel racconto autobiografico, nelle vicende che hanno caratterizzato la sua infanzia, l’arrivo in Belgio dopo la fuga dalla guerra in Congo, era una narrazione apparteneva al primo album. Conand theè pronta ad affrontare il presente e l’età adulta. La ricerca interiore continua, ma attenuati sono oramai i dolori e i traumi del passato e c’è più spazio per l’aspetto sognante della vita. In particolare, l’amore è il ...

Rockol.it

... per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatileAave. Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione del prezzo die rispondere alle ......ερς, ovvero parte, porzione, e anche μερ&;ζω, ... Successivamente si è avuto uno spostamento di significato: Pianigiani ci spiegala parola latina ... Lous and the Yakuza vuole volare sempre più in alto Il Qatar si è distinto nel tempo tra le monarchie sunnite del Golfo per l’evoluzione politica e le operazioni sportive. I mondiali sono la sanzione del suo percorso di posizionamento internazionale in ...Sì, è vero, forse questa volta non c’è una traccia potente come “Dilemme”, contenuta nel primo disco, ma in “Iota” è evidente un maggior lavoro corale, sia sul filo rosso che lega gli argomenti ...