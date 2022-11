Bertolaso | Maugeri ha fatto la storia | oggi servirebbero tanti come lui

(Di giovedì 17 novembre 2022) Pavia, 17 nov. - "Salvatoreè stata una persona che hala, curando i più fragili della società, i lavoratori, in anni difficili e impostando la strada poi per gli altri". L'...

non sarebbe felicissimo di quello che sta accadendo nel nostro Paese oggi - ha proseguito- Le morti bianche sono ancora una piaga inaccettabile. Nella mia esperienza dei tanti ...non sarebbe felicissimo di quello che sta accadendo nel nostro Paese oggi - ha proseguito- Le morti bianche sono ancora una piaga inaccettabile. Nella mia esperienza dei tanti ...(Adnkronos) – “Salvatore Maugeri è stata una persona che ha fatto la storia, curando i più fragili della società, i lavoratori, in anni difficili e impostando la strada poi per gli altri”. L’assessore ...Gli insegnamenti di Salvatore Maugeri, in particolare la cura delle persone più fragili, costituiscono un’eredità da custodire e valorizzare". In un videomessaggio Guido Bertolaso, assessore al ...