Basket | Ettore Messina | “Stiamo attraversando un momento difficile | contro lo Zalgiris sarà dura”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo tre pesantissime sconfitte consecutive, l’EA7 Emporio Armani Milano va in cerca del riscatto in campo europeo. La squadra ditornerà in campo domani sera (palla a due alle ore 19:00) per sfidare in trasferta loKaunas nell’ottava giornata dell’Eurolega 2022-2023 di: l’obiettivovincere per rialzare la testa e non sprofondare in classifica (attualmente i meneghini hanno uno score di 3-4 e si trovano in dodicesima posizione). Intervenuto alla vigilia del match, coachha affermato (fonte: olimpiamilano.com): “unsia dal punto di vista fisico che tecnico, in cui l’indisponibilità di tanti giocatori perimetrali ci costringe a giocare ...