Atp Finals Torino 2022 | risultati e classifiche

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ie leaggiornate delle ATPdi, torneo che si disputa dal 13 al 20 novembre presso il Pala Alpitour. Per il secondo anno consecutivo la città piemontese ospita il torneo che conclude la stagione Atp. I migliori otto giocatori si contendono il titolo vinto lo scorso anno da Alexander Zverev in finale su Daniil Medvedev. Il tedesco non è tra i protagonisti di quest’edizione, c’è invece il russo. Così come Nadal e Djokovic, che già da giorni sono stati accolti meravigliosamente dal pubblico italiano. Due i gironi che daranno vita alla fase di round robin, dalla quale usciranno i quattro semifinalisti. Di seguito tutti ie ledelle Atp. I GIRONI CALENDARIO COMPLETO ATP ...

Dopo la nel gruppo Rosso delleper 6 - 4 6 - 1 in un'ora e 8 minuti di gioco contro Andrey Rublev , è arrivato anche il successo per Stefanos Tsitsipas che ha battuto Daniil Medvedev al tie break al terzo set nell'altra ...Il secondo set, invece, è una clamorosa battaglia, che va oltre l'ora di gioco, grazie soprattutto ad un tiratissimo tie - break. I due tennisti non concedono palle break e tengono abbastanza ...Il greco vince la sfida serale della quarta giornata di Finals e tiene le vive le sue speranze di qualificazione: si giocherà tutto contro Rublev ...Dopo la vittoria di Novak Djokovic nel gruppo Rosso delle Atp Finals per 6-4 6-1 in un'ora e 8 minuti di gioco contro Andrey Rublev, è arrivato anche il successo per Stefanos Tsitsipas che ha battuto ...