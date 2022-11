Università | dal Camerun alla Vanvitelli con una borsa di studio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ arrivato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino il primo gruppo dei 51 rifugiati destinatari di borse diche proseguiranno il loro percorso accademico in 33 atenei italiani graziequarte edizione del progetto Unicore – University Corridors for Refugees. Tra loro anche uno studente diretto all’, rifugiato delsua quarta edizione, il progetto Unicore University Corridors for Refugees offre a rifugiati residenti in, Malawi, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe, l’opportunità di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi presso 33 atenei italiani. Gli studenti, 13 donne e 38 uomini, sono stati selezionati dagli stessi atenei ...