Serve una risposta difensiva Nato alla vicenda polacca. Parla Buras (Ecfr)

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Secondo Piotr, direttore dell’ufficio di Varsavia dell’, “sebbene non vi siano prove di un attacco intenzionale contro la Polonia, il significato dell’incidente non dovrebbe essere sminuito”. In effetti, le due persone morte a Przewodów sono vittime della guerra voluta dRussia in Ucraina. Vittime in un Paese della. L’incidente — di questo pare trattarsi, dopo l’esclusione dell’attacco intenzionale russo — era atteso e come sottolinea“potrebbero essercene altre con l’intensificarsi dell’aggressione russa”. È del tutto evidente che se anche fosse stato un missile della contraerea ucraina a finire il suo tragitto sul territorio polacco — ipotesi data tra le più probabili — senza l’attacco russo la circostanza non si sarebbe verificata. Va aggiunto che la...

Il vescovo Broglio,figura conservatrice alla guida dei vescovi statunitensi 4. Chiese in Libano:"immediatamente" un Presidente 5. Bahrein: la richiesta di amnistia da parte del Papa per ...La guerra dell' informazione e'guerra per il controllo di ciò che il pubblico vede, legge, ascolta. Quella psicologica per ciò che il pubblico sente (feeling). Quella ciberneticaa colpire ...Per Buras (Ecfr Varsavia), serve una risposta della Nato all’incidente avvenuto in Polonia. Le responsabilità russe, qualsiasi sia stata la dinamica, sono evidenti e la Nato dovrebbe rafforzare le ...“Non faccio l’amore da tempo, per eccitarmi serve il cervello” – Da quanto raccontato da ... dell’Isola dei Famosi è in cerca del giusto feeling mentale, che sia una relazione o un’avventura: “Per me ...