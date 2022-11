Schiaffi e tirate di capelli ai bambini | una suora è stata arrestata e altre 3 indagate

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unaarretre colpite da divieto di dimora in Campania. Il motivo? Le violenze sudi un istituto religioso a Ischia.dianche adi 4 ...

Una suora è stata arrestata , altre tre colpite da divieto di dimora in Campania. Il motivo Le violenze su bambini di un istituto religioso a Ischia.di capelli anche a bambini di 4 anni, maltrattamenti nei confronti di minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata, queste sono alcune delle accuse verso le ...... consistite in atti di violenza qualidi capelli,alla nuca, calci, ciabattate sulle mani; le suore imponevano il silenzio sulle violenze ai bambini privandoli dei telefoni cellulari ...Un video girato da una piccola ospite con il telefonino ha ripreso i maltrattamenti sui bambini affidati all'Istituto ecclesiastico in attesa di affidamento o adozione o al doposcuola.Un filmato, girato da una minorenne, mostra una consorella che, all'interno del refettorio, schiaffeggia e tira più volte con forza i capelli a un bambino di 4 anni, disperato, alla presenza di altri ...