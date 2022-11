Reddito | De Luca | “Le risorse non sfruttate restino al Sud”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non solo la battaglia contro il ddl autonomia, il governatore campano Vincenzo Deannuncia un altro filone su cui intende contrastare i piani del governo. “C’è l’idea – ha spiegato – di procedere con la redistribuzione dei fondi non sfruttati in favore del Centronord. Così come circola l’idea di destinare agli aiuti per le bollette su scala nazionale lenonrelative aldi Cittadinanza. La nostra posizione è che quello che avanza daldi Cittadinanza debba rimanere al Sud”. “Sud – ha ricordato De– che si trova a fronteggiare una migrazione biblica verso il Nord. Oggi le politiche meridionaliste sono un tema decisivo da affrontare. La Campania ha perso abitanti, la situazione è drammatica, servono misure ...

