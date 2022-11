Lutto in Francia | è morto l’arbitro Johan Hamel | colto da ictus mentre si allenava

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022)nel calcio francese., 42enne arbitro in Ligue 1, èdopo essere stato colpito da unsi. A rendere nota la notizia la Safe, l’associazione francese degli arbitri d’elite.era stato promosso in Ligue 1 nella stagione 2015-16 e la sua ultima gara diretta era stata Lille-Rennes il 6 novembreera stato designato come Var per Psg-Auxerre la scorsa domenica. SportFace.