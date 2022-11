GF Vip | Wilma Goich positiva al Covid

Leggi su zon

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip si registra un nuovo caso di positività al. Stiamo parlando di. Gf Vip:è la quinta ad aver contratto ilPatrizia Rossetti Attilio Romita Charlie Gnocchi Luca OnestiniGf Vip: Daniele Dal Moro è a rischio Non si esclude, a questo punto, l’insorgenza di nuovi casi nelle prossime ore. A temere più di tutti è Daniele Dal Moro che, molto spesso, ha abbracciato. Discografia Da solista Album in studio 1965 – La voce di(Dischi Ricordi, MRP 9021) 1981 – ToG7 (G & G Records, GG 36005) 1991 – Come un fiore 2012 – Se questo non è amore (KlasseUno ...